Kompaktfassung von Shakespeares Klassiker : Horwitz träumt im Erholungshaus den Sommernachtstraum

Wundervolle Kompaktfassung von Shakespeares Sommernachtstraum mit Mendelssohn Bühnenmusik

Erzählt aus der Warte des Puck, den er nicht nur mimt. Und die von der Verknüpfung mit der Theatermusik lebt, die Felix Mendelssohn Bartholdy zum Bühnenwerk geschaffen hat. Gespielt von neun hochmotivierten Bläsern und einem Kontrabass, die als „Arte Ensemble“ einfach großartig, frisch und unverbraucht miteinander musizieren. Das war ganz augenscheinlich auch für Horwitz selbst ein großes Fest, was er nach der Aufführung im Gespräch mit Ohle und Bayer Kultur-Leiter Thomas Helfrich vor Publikum erklärte. „Ich arbeite lieber mit Musikern als mit Schauspielern“, sagte er da frei heraus, denn er spüre die Rampenaus in sich.

Von Wetteifern konnte keine Rede sein an diesem kurzweiligen, spritzigen, humorvollen Abend, dem auch die sinnlichen Momente nicht fehlten. Jene Blicke in die federleichte und flüchtige Welt der Elfen und Geister, die Mendelssohns Musik so einfühlsam vermittelt wie es das schönste Bühnenbild nicht vermag. Das fehlte in dieser konzertanten Lesung völlig, wurde aber nicht weiter vermisst. Denn die originelle Kurzfassung des österreichischen Autors Franzobel, die Horwitz hier las und spielte, hat die verschiedenen Stränge des nächtlichen Verwirrspiels um Liebe und Intrige übersichtlich ausgedünnt und dabei im 21. Jahrhundert eigene Akzente gesetzt, Wortspiele geschaffen und Alliterationen, eng angelehnt an den Shakespear’schen Humor.