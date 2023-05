So geht es weiter im stART-Festival in Leverkusen Bayer Kultur bietet Jazz, Kammermusik und Gesang

Am Sonntag, 21. Mai, wird eine „Schubertiade“ im Erholungshaus stattfinden, bei der ein Kontrabass die Singstimme imitiert. Kontrabassist Dominik Wagner und Pianistin Beatrice Berrut treffen „The Erlkings“, das sind der Gitarrist und Bariton Bryan Benner, der Cellist Ivan Turkalj, Simon Teurezbacher an der Tuba und Thomas Toppler an Percussion und Vibraphon. Auf dem Programm stehen ausschließlich werke von Franz Schubert: die Sonate a-Moll D 821 für Arpeggione bzw. Kontrabass und Klavier und Schubert-Lieder Bearbeitungen für Kontrabass und Klavier, unter anderem „Auf dem Wasser zu singen”, „Die Forelle” oder „Erlkönig”.