Doldinger und Mutzke im Schlosspark Morsbroich

Leverkusen Die Jazz-Legende mit seiner Band „Passport“ und der viel jüngere Sänger ergänzten sich zum Abschluss des 40. Morsbroicher Sommers vortrefflich und wurden von 900 Zuhörern heftig bejubelt.

Beinahe wäre der Auftritt nicht zustande gekommen, denn die Interpreten waren in das Chaos am Münchner Flughafen geraten. Dort war eine unbekannte Frau unkontrolliert in einen Sicherheitsbereich des Airports gelangt, so dass die Bundespolizei zwei Abflughallen räumte. Mindestens 200 Flüge fielen aus. Doldinger und Co. mussten auf die Bahn umsteigen, kamen aber noch pünktlich zum Konzert. Dort wurden sie besonders sehnsüchtig von Udo Gerling, einem der Programmplaner der „KulturStadtLev“, erwartet. Für ihn war es seine letzte Veranstaltung. „Ich habe noch fünf Bürotage, dann beginnt mein Ruhestand“, sagte der Kulturexperte. Auf die faule Haut legen wird er sich dann aber nicht, sondern vermutlich an seinem Wohnort bei den neu gegründeten Monheimer Kulturwerken engagieren. Wie es in Zukunft mit dem Morsbroicher Sommer weitergeht, ist noch unklar. „Es wäre zu schade, diese Veranstaltung nicht fortzuführen“, sagte Oberbürgermeister Uwe Richrath, der ebenfalls Gefallen an der Musik und der tollen Atmosphäre fand.