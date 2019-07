Dogman-Tierhilfe : Voller Einsatz für Tiere in Not

Leverkusen Die Dogman-Tierhilfe gibt es seit fünf Jahren. Ihr Chef Marcus Barke ist rund um die Uhr im Dienst. Freiwillige Helfer unterstützen ihn.

„Als mein Seelenhund starb“, erzählte Barke am Rande des Sommerfests am Samstag, „wollte ich etwas an die Tiere zurückgeben.“ So viel Liebe hatte er von seinem Tier erhalten, berichtet der 49-Jährige. Dies war die Geburtstunde der Dogman Tierrettung, die zwischen Pattscheid und Nagelsbaum in einer großen Scheune ihre Zentrale hat.

In und vor der Scheune stehen verschiedene Geräte. Manche größer, andere kleiner. Zur Flotte gehören auch einige alte Rettungswagen aus der Humanrettung. Die hatte der 49-Jährige einst billig erstanden. „Die kosten aber immer noch 10.000 Euro pro Stück“, betonte er. Dazu mussten die Wagen tiergerecht umgebaut und mit Käfigen ausgestattet werden. Wichtig ist zu wissen: Die Tierrettung ersetzt keineswegs den Tierarzt. Barke und seine Mitstreiter sind nur dafür zuständig, ausgebüchste Tiere oder solche in Not zu sichern – sie also einzufangen und bei Tierarzt, in der Tierklinik, bei Auffang- oder Auswilderungsstationen abzuliefern. Am Tag erreiche das Team zwischen 70 und 200 Anrufe. „Oft wird der Notruf jedoch missbraucht“, sagt Barke. Denn einen verletzten Vogel könne jeder selbst in eine dafür zuständige Station bringen. Diesen Aufwand könne die Tierrettung nicht leisten.