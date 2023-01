Opladen Wird Fakultätsstraße Auto-Sackgasse? Politik uneins

Erst hatten sich bei Bahnstadt und Stadt Beschwerden über Raser an der Fakultätsstraße gemehrt – Folge: Die Bahnstadt machte die Straße zur Sackgasse auf Probe. Dann war die Straße wegen der Bauarbeiten auf dem Areal der ehemaligen Ausbesserungshallen dicht. Nun ist die Straße für den Autoverkehr wieder frei – das solle aber nicht so bleiben, fordern die Grünen. „Die temporäre Durchfahrtsbeschränkung auf der Fakultätsstraße wird dauerhaft eingerichtet. Dazu werden im Bereich der Kreuzung zur Bahnstadtchaussee Poller eingesetzt. Der Durchgang für Radfahrende bleibt somit erhalten“, fordern sie in einem Antrag, der Ende Januar in der Bezirksvertretung II auf den Tisch kommt. Die Grünen begründen eben mit jenen Autorennen, die für Ärger gesorgt hatten. Deswegen sei es geboten, „die Durchfahrtsbeschränkung dauerhaft sicherzustellen“.