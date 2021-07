Leverkusener Stadtrat : Am Reuschenberg: Bebauung „nur mit dem Bürger“

Leverkusen Maximale Bürgerbeteiligung haben Stadtchef Uwe Richrath und Baudezernentin Andrea Deppe nun beim Thema der umstrittenen Bebauung Waldstraße/Auf dem Weiherberg den Küpperstegern im Stadtrat zugesagt.

Anwohner laufen seit Bekanntwerden vor allem gegen die Größe der Pläne Sturm, sammelten Unterschriften für eine Petition. Was ihnen sauer aufstößt: das Mehr an Verkehr. Die Belastung sei jetzt schon durch Wildpark- und Friedhofsbesucher und auch Naherholungssuchende hoch, die Parkplatznot dementsprechend groß.

Die Stadt schreibt in ihrer Stellungnahme für den Rat: „Zur frühzeitigen Feststellung der umweltrelevanten Belange von Projekt- und Flächenentwicklungen auf bisher unbebauten Flächen wurde vereinbart, vor der Einbringung von politischen Beschlussvorlagen sogenannte ,Startergespräche’ zu führen. Ziel der Gespräche soll... die grundlegende Abstimmung zu Umweltaspekten wie Bodengüte, nachhaltiger Klimaschutz, Artenschutz, Immissionsschutz etc. sein und die daraus resultierenden Anforderungen an die Flächenentwicklungen definieren.“ Die Waldstraßen-Bebauung bleibt Thema in der Politik.