Unterwegs mit einer Mission Leverkusens „Diplomaten“ weiten Netzwerk aus

Der Meistertitel für die Werkself hat der Stadt in diesem Frühjahr einen ganz gehörigen Schub in Richtung positives Image gegeben. Auf einmal haben sich große internationale Tageszeitungen für die Stadt interessiert, nationale Blätter schickten Reporter in die kleine Großstadt zwischen den Metropolen Köln und Düsseldorf. Eine Stadt, die seit Jahrzehnten stets eher mit den Stichworten Industrie, Schlote, Autobahnen und Stau verbandelt ist als mit kleinen feinen Ausflugszielen und richtig viel Grün.