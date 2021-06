Digitalpakt in Leverkusen : Stadt steckt 3,5 Millionen Euro in Grundschulen

Leverkusen Die Stadt Leverkusen erwartet Geld aus Fördertopf für Digital-Ausstattung. Im Schulausschuss ging’s auch um Hilfe für Kinder mit Sprachdefizit.

Kinder mit Sprachdefiziten sollen besonders gut gefördert werden. Darin waren sich die Mitglieder des Schulausschusses einig und stimmten dem Antrag von Bündnis 90/Die Grünen zu, besonderes jene Schüler im Blick zu behalten, die aus Deutschfördergruppen (zwei Jahre Dauer) ins Regel-Schulsystem entlassen werden. Die Schulverwaltung soll künftig die weitere Schulbiografie dieser Gruppe dokumentieren und im Bildungsbericht hinterlegen. „Wir benötigen einen kommunalen Bildungsschutzschirm insbesondere für mehrsprachige Kinder und Jugendliche“, begründete die Fraktion. Die Zahl der Schüler mit Zuwanderungsgeschichte liege aktuell bei 54 Prozent, also keine Randgruppe. Deswegen stellten sie weitere Anträge wie die Verbesserung des Übergangs von der Grund- in weiterführende Schulen für mehrsprachige Schüler.

„Wir haben auch viele deutsche Kinder, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind“, gab Gisela Schumann (CDU) zu bedenken. Die hätten dasselbe Recht auf Förderung. Abgesehen davon kenne sie keine Schule in Leverkusen, wo es keine entsprechende Bereitschaft gebe. „Ich verstehe Ihr Ansinnen“, versicherte Schulamtsleiterin Carolin Maus. „Wir wollen alle das Beste.“ Allerdings überschreite die Kommunalpolitik damit ihre Kompetenzen, denn es gebe nun mal eine „Gewaltenteilung“ zwischen innerer und äußerer Schulzuständigkeit. Dies sei eine innere Angelegenheit der Schulen, also Sache des Landes. Als Unterstützungssystem wurde in Leverkusen vor einigen Jahren das Bildungsbüro geschaffen, das paritätisch von Land und Kommune besetzt ist. Doch einigte sich der Ausschuss, auf einen entsprechenden Appell an die Bezirksregierung, dazu ein Konzept vorzulegen.