Digitalisierung im Chempark Leverkusen : Lanxess sagt dem Klemmbrett Adieu

Leverkusen Der Konzern nutzt die Digitalisierung als Arbeitshilfe in den Produktionsanlagen. 400.000 Betriebs- und Instandhaltungs-Checklisten auf Papier werden durch digitale Pendants ersetzt.

In Museen wie dem „Haus der Geschichte“ in Bonn kommt wohl bald schon ein Utensil als Ausstellungsstück hinzu, das es möglicherweise in ein paar Jahren nirgendwo in Unternehmen mehr geben wird: das gute, alte Klemmbrett. Derzeit verabschiedet sich der Spezialchemiekonzern Lanxess von dem treuen Wegbegleiter. Stichwort: Digitalisierung der Produktionsanlagen. In den kommenden Jahren führt das Unternehmen die mobile Betriebsführung und Instandhaltung ein. „Jährlich rund 400.000 Betriebs- und Instandhaltungs-Checklisten auf Papier werden hierzu in einem ersten Schritt durch digitale Pendants ersetzt und nachher auf Tablets ausgefüllt“, meldet der Köln-Leverkusener Konzern. In der ersten Phase der Umsetzung trennen sich 65 Betriebe in Deutschland, Belgien und den USA von Klemmbrettern und Zettelwirtschaft.