Schulausschuss in Leverkusen : Digitalisierung an Schulen schreitet voran

Leverkusen Im Schulausschuss berichtet das Bildungsbüro von den Erfahrungen der Schulen in der Corona-Krise. Viele sind mit dem digitalen Lernen gut zurecht gekommen, es gibt aber noch Handlungsbedarf.

Musste erst eine Pandemie kommen, um die Digitalisierung in Schulen voranzutreiben? „Es war gut, dass wir gewartet haben, jetzt bezahlen Land und Bund“, wies Dezernent Marc Adomat im Schulausschuss den Vorwurf zurück. Wäre die klamme Kommune bei der Ausstattung mit Endgeräten in Vorleistung getreten, hätte man wohl kaum etwas wiederbekommen. Außerdem: „Wir marschieren in NRW vorneweg.“

Inwiefern digitales Lernen in der Corona-Zeit an Leverkusener Schulen praktiziert wurde und wo es noch Probleme gibt, das ermittelte Katharina Baarhs vom Bildungsbüro. Das Ergebnis der freiwilligen Umfrage, an der sich 22 von 24 Grundschulen und zwölf von 15 weiterführenden Schulen beteiligten, trug sie im Ausschuss vor. Abgefragt wurde, was die jeweilige Schule noch braucht, was besonders gut lief, welche Plattformen benutzt und welche Besonderheiten selbst entwickelt wurden wie zum Beispiel Erklär-Videos. Und schließlich wie die Kommunikation zwischen Lehrern, Eltern und Schüler lief. Dreiviertel der Schulen gaben an: nach Bedarf, ein Fünftel: täglich. „Es gab auch Grundschulen, wo sich die Lehrerin nach drei Monaten zum ersten Mal per Telefon gemeldet hat“, gab Gisele Schumann (CDU) eine Elternbeschwerde weiter.