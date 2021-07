69. Dorffest findet fast komplett digital statt : Dorfgemeinschaft bietet Corona ordentlich „PaRoLi“

Bergisch Neukirchen Das 69. Pattscheider Dorffest wurde hauptsächlich digital gefeiert. Mit wunderbaren Live-Einspielern von verschiedenen Mini-Partys in Pattscheid, Romberg und Linde und einem neuen Königspaar.

Bergisch Neukirchen Wo sonst Spaß und Musik den Ton angeben, herrscht gähnende Leere. Wegen Corona musste die Dorfgemeinschaft PaRoLi auf ihr 69. Pattscheider Dorffest verzichten. Fast: Das erste digitale Ereignis bot mit vier Stunden Liveprogramm wenigstens eine kleine Entschädigung. Wobei sich vor allem ältere Zuschauer stark an längst vergangene Zeiten erinnert haben dürften.

Als Kinder saßen sie vielleicht mit ihren Eltern vor dem Fernsehschirm und warteten auf die große Samstagabend-Unterhaltungssendung „Spiel ohne Grenzen“. So ähnlich funktionierte das Prinzip des Dorffestes, zu dem sich bereits zehn Minuten nach Beginn hunderte Zuschauer vor den Bildschirmen versammelt hatten. Nicht nur in Leverkusen und Umgebung, sondern auch im In- und Ausland. Wieder andere feierten eine Party auf dem eigenen Grundstück oder trafen sich im Biergarten der „Delle“.