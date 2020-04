Krise im Einzelhandel : So helfen Kunden dem Handel

Birgit Bätz betreibt an der Birkenbergstraße das Geschäft „Rosenzuber“. Es ist derzeit geschlossen, „Feines und Handgemachtes“, wie etwa Seifen, gibt es dennoch auf Bestellung. In Opladen bringt es die Geschäftsfrau selbst vorbei. Foto: Bernd Bussang

Leverkusen Leverkusener Einzelhändler versuchen, durch eigene digitale Lieferangebote Umsatzeinbußen zu mindern.

Nachdem Birgit Bätz im Mai 2019 ihr Geschäft ein großes Stück die Birkenbergstraße hinauf Richtung Fußgängerzone verlegt und sich in einem neuen Ladenlokal vergrößert hatte, lief alles sehr gut an. Selbstgemachte Seife, Wolle zum Selbststricken, dazu ein Workshopangebot. Hinzu kommen viele schönen Accessoires, Tees, Tassen, Geschirr, Kleinmöbel im Vintage-/Landhaus-Stil und selbst gemachter Schmuck – mit ihrem liebevoll ausgewählten und sehr individuellen Angebot ist die 56-Jährige nah am Zeitgeist. Der Laden lief. Dann kam Corona. Wie viele andere Einzelhändler auch musste Bätz das Geschäft schließen. Ans Aufgeben denkt sie aber noch lange nicht. Für die jetzt drohende Durtstrecke hat sie Ideen und lobt die schnelle Reaktion staatlicher Stellen. „Das war eine direkte und schnelle Hilfe, genau so wie man es braucht“, sagt sie.

Der Antrag auf staatliche Hilfe ist raus. Als Selbstständige kann die Opladener Händlerin mit einer Soforthilfe von bis zu 9000 Euro rechnen. Ihr Glück: Sie hat zudem eine verständnisvolle Vermieterin, die ihr bei der Miete entgegenkommt. „Es ist eine ältere Dame, die nicht zum ersten Mal eine Wirtschaftskrise miterlebt“, sagt die Geschäftsfrau. Mit dem vorübergehenden Mietnachlass und der staatlichen Unterstützung könne sie womöglich ein halbes Jahr durchhalten – auch weil sie sich darauf nicht ausruhe, sondern selbst aktiv geworden sei. „Seife und Wolle sind bei meinen Kunden weiterhin gefragt“, sagt sie. Wer in Opladen wohnt, bekommt die Ware per Online-Bestellung frei Haus. Bätz bringt sie ihren Kundinnen persönlich bis vor die Haustür. Über die Stadtteilgrenzen kommt der Paketbote. Die ein oder andere Kundin holt sich die Ware an der Ladentür ab, kontaktfrei in einer Tüte versteht sich.

Info Lokale Initiative hilft dem Einzelhandel Die Initiative „Gemeinsam gegen Corona. Leverkusener halten zusammen“ – unter diesem Titel hat sich unter Federführung des Leverkusener Onlinewerbe-Experten und Standortbotschafters der Wirtschaftsförderung, Tobias Heine (Artista), eine Internet-Plattform etabliert, die wie ein digitales Schaufenster für Leverkusener Händler und Gastronomen funktioniert. Dort können Kunden in übersichtlich gestalteter Weise schnell sehen, wer in welchem Stadtteil was anbietet. Auch Angebote der Nachbarschaftshilfe sind verlinkt. Händler und Gastronomen, die besondere Lieferservices bieten, können sich kostenlos auf der Seite verlinken lassen. www.gemeinsamgegencorona.Info RP-Aktion Auch die Rheinische Post will Kunden und örtliche Händler zusammenbringen. Dazu hat sie eine digitale Plattform eingerichtet. Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ gibt es vielfältige Hinweise zum Händler oder Gastronomen um die Ecke und zu deren aktuellen Angeboten. www.rp-gemeinsamstark.de

Als sie ihr Geschäft schließen musste, hatte die Ladenbesitzerin sofort reagiert und alle digitalen Werbekanäle aktiviert: Mail, Facebook, Instagram – erste Reaktionen und Bestellungen ließen nicht lange auf sich warten. Inzwischen hat Bätz etwa 20 Prozent ihres Umsatzes wieder reingeholt. Immerhin.

„Ich hoffe, dass es nach dem 20. April wieder weitergeht“, sagt sie. „Aber niemand weiß, was kommt, und schließlich müssen sich auch meine Kunden erst mal finanziell von der Krise erholen.“