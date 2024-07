32 Sportler aus Leverkusen fahren zu den Spielen nach Paris Diese TSVler wollen olympisches Gold

Ein Hauch von Olympia lag in der Luft, als die Konzernzentrale von Bayer Leverkusen am Montag im sportlichen Glanz erstrahlte. „Good luck in Paris #Team Bayer“ war dort in Großbuchstaben unter den Konterfeis aller 32 Athleten des TSV Bayer 04 zu lesen, die sich bislang für die Olympischen Spiele und Paralympics 2024 in Paris qualifizieren konnten.