Manfort : Dieb stiehlt sensible Firmendaten von Manforter Unternehmen

Claus Müller am Serverschrank seiner Firma. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Manfort Das Kanal- und Tiefbauunternehmen Weitz erlebte die aufregendsten Stunden in ihrer langen Geschichte

Von Siegfried Grass

Die Geschichte hätte für die Manforter Kanal- und Tiefbaufirma Weitz & Co. quasi über Nacht das jähe Ende des 1958 gegründeten Familienunternehmen bedeuten können. Was war passiert? Im Juni 2018 wurde in die Firma eingebrochen. Der Einbrecher nahm neben Laptop, Kameras, Bildschirm, WLAN-Router, Uhren und sonstigen wertvollen Gegenständen, vor allem Festplatten mit elementaren Daten, mit. Die baute er fachmännisch aus.

Die Story hat ein glückliches Ende genommen – für die Firma. Nicht für den Einbrecher, der schnell dingfest gemacht wurde und jetzt vor dem Kölner Landgericht zu einem Jahr und neun Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt wurde. Der Angeklagte (33) ist vorbestraft, im konkreten Prozess wurden ihm noch andere Einbrüche in ein Kiosk in der Dönhoffstraße und der Besitz von Amphetaminen zur Last gelegt.

„Ein Verlust der Daten auf den Festplatten wäre für uns ruinös gewesen“, sagt Geschäftsführer Claus Müller. Es waren Stammdateien von Kunden, Unterlagen und Pläne von Baustellen, Kalkulationen und weitere Daten auf den Festplatten. Lediglich die Buchhaltung war nicht betroffen, die online von einem Dienstleister bearbeitet wird.

Das Entsetzen war groß, als am Morgen des 14. Juni ein Mitarbeiter die Einbruchspuren entdeckte und die Polizei informierte. Die Bestürzung wuchs, als der Festplattenausbau auffiel: „Wir dachten sofort an Sabotage, da wollte uns jemand ruinieren“, sagt Müller.

Er erinnert sich, dass vor etwa 15 Jahren schon einmal die Firma heimgesucht, alle Autoreifen zerstochen wurden und die Zweitschlüssel der Fahrzeuge fehlten. Man fand sie verstreut auf dem Firmengelände. Also suchten auch jetzt Mitarbeiter die Gegend ab – und fanden tatsächlich in den Büschen der Pestalozzi-Schule in der Nähe einige gestohlene Gegenstände.

Aufgefallen war ein apathisch wirkender Mann, der einen Sportpokal einer Mitarbeiterin neben sich auf der Bank stehen hatte. Die Polizei entdeckte in seinem Rucksack weiteres Diebesgut. Die Festplatten waren sauber verpackt in Tüten und Taschen. Sie konnten wiederverwendet werden.

„Wir haben daraus zwei wichtige Lehren gezogen“, sagt Claus Müller: „Wir haben unser Gelände noch besser mit Gittern vor den Fenstern und Videoüberwachung ausgestattet.“ Und: „Unsere IT-Systeme sind inzwischen gespiegelt, der Server-Raum eigens gesichert. Eine Kopie der Daten nehmen wir jeden Abend mit nach Hause.“