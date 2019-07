Leverkusen 2030 : So kommt die Stadt aus der Schuldenfalle

Stadtkämmerer Markus Märtens blickt in die Zukunft und wirkt dabei durchaus optimistisch. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Stadtkämmerer Märtens sieht Zukunftschancen. Leverkusen müsse sparen und investieren, um attraktiv zu bleiben.

Wenn Stadtkämmerer Markus Märtens in die nähere Zukunft schaut, dann sieht er eine Stadt auf Wachstumskurs. Leverkusen werde 2030 größer sein als heute. Die Lage an der Rheinschiene sei für die Stadt „ein Riesenstandortvorteil“. Die verkehrsgünstige Lage, die Nähe zu den Ballungszentren Köln, Bonn und Düsseldorf lockt weiterhin Menschen und Investoren in die Chemiestadt. Zum Wohnen und Arbeiten. „Auch das Mobilitätsverhalten wird sich bis dahin geändert haben.“ Schnelle Radwege, eigene Busspuren haben die Menschen zunehmend weg vom eigenen Auto gebracht. Ob allerdings Leverkusen bis dahin schuldenfrei sein wird, darauf will sich der Kämmerer nicht festlegen. „Ich wünsche mir, dass wir den Weg der Haushaltskonsolidierung fortsetzen und bis dahin finanziell besser aufgestellt sind“, sagt Märtens. „Das würde Freiräume schaffen.“

Ob es Leverkusen in gut zehn Jahren besser geht als heute, hängt von vielen Faktoren ab. Vieles spricht dafür. Der Weg der Haushaltskonsolidierung ist bisher erfolgreich beschritten worden. Mit Unterstützung des Stärkungspaktes NRW, bei dem das Land finanzschwachen Kommunen unter die Arme greift, war es dem Stadtkämmerer Ende 2017 erstmals seit 17 Jahren gelungen, für das Folgejahr einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Mehr noch: Er wies einen Überschuss von 537.000 Euro aus. Doch bleibt die Chemiestadt mit insgesamt 257 Millionen Euro weiter hoch verschuldet. Das wird auch so bleiben: Allein für die Deckung der laufenden Kosten (Kassen- oder Liquiditätskredite) muss Märtens rund 177 Mio. Euro einpreisen. Der Rest sind überwiegend in Sachwerte geflossene Investitionskredite. Allerdings: Vor einem Jahr lag der Liquiditätskredit noch bei rund 230 Mio. Euro. Dies entspricht also einer Reduktion um rund 53 Mio. Euro. Die Richtung stimmt also.

Doch gibt es zu viele Unwägbarkeiten, die das Ziel gefährden könnten. Die Zinsentwicklung etwa. Bei einem Zins, der derzeit nahe der Null liegt, machen Kredite Sinn. Doch das kann sich in den nächsten Jahren ändern. Wie sich die Einnahmen der Stadt entwickeln werden, ist ebenso offen. „Vieles hängt von den dann gültigen Rahmenbedingungen ab“, sagt Märtens. Grund- und Gewerbesteuern machen heute noch mit großem Abstand den Löwenanteil der kommunalen Einkünfte aus. Die von Leverkusen kürzlich angekündigte Halbierung der Gewerbesteuer hat weithin großes Aufsehen erregt (wir berichteten). Von der Unternehmerschaft gab es Lob. Andere Kommunen, insbesondere Dormagen, übten Kritik am Leverkusener Weg, der den Nachbarn Langenfeld und Monheim folgt.

Auch die Attraktivität der einzelnen Kommunen werde ganz wesentlich darüber entscheiden, ob sich Menschen und Unternehmen in ihnen niederlassen oder dort bleiben. Davon ist der Stadtkämmerer überzeugt. Zur Attraktivität einer Stadt gehörten gut ausgestattete Schulbauten und Kinderbetreuungsplätze, ebenso wie ein reibungslos funktionierender Nahverkehr und schnelle Verkehrswege für Pendler und Lieferanten. „Deshalb brauchen wir Investitionen in die Infrastruktur“, betont Märtens.

Attraktiv bleiben müsse auch die Stadtverwaltung als Arbeitgeber, wenn die Kommune ihre Aufgaben weiter erfüllen will. „Wir müssen in junge Menschen investieren, in Wissenstransfer“, sagt Märtens. Die Verwaltung biete Berufsanfängern eine große Vielfalt an Möglichkeiten: Finanzen, Ordnung, Bauen, Planung und Kultur seien grundverschiedene Arbeitsbereiche.

Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, etwa durch Homeoffice und Flexibilisierung der Arbeitszeiten, entscheide maßgeblich darüber, ob es gelingt, qualifizierten Verwaltungsnachwuchs zu finden. Der Einsatz technischer Hilfen wie Telearbeit und Telefonkonferenzen verändere die Arbeit der städtischen Administration ebenso wie ein zunehmendes Angebot von Online-Dienstleistungen. „Das hat Folgen, etwa auch für die Planung von Verwaltungsbauten“, sagt Märtens. Eine Bündelung von Verwaltungsstandorten hält der Stadtkämmerer für dringend geboten, etwa um Wege zu verkürzen.