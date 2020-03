Politisches Kabarett : Wellküren: Mit Globuli und Stubenmusik am Frauentag

Die Wellküren waren in Leverkusen zu Gast. Foto: Christian Kaufmann

Leverkusen Die drei bayerischen Schwestern sprechen politische und gesellschaftliche Missstände an.

Von Monika Klein

Seit vier Wochen ernähren sie sich vegetarisch „wegen diesem Footprint“. Aber mit Gemüse, Hirsebrei und Müsli kann man im Land von Weißwust, Leberkäs und Schweinshax’n auf Dauer nicht überleben. Allenfalls Frauen schaffen das, die Mannsbilder werden rückfällig und müssen deswegen mit rigiden Mitteln aus der Hausapotheke Buße tun.

Jedenfalls hält es die Bärbi so. Sie ist diplomierte Sozialpädagogin und als ambitionierte Amateur-Homöopathin für das Wohlergehen der Schwestern Well zuständig, von denen zwei, die Moni und die Burgi, mit ihr zusammen das musikalische Kabarett-Trio „Die Wellküren“ bilden. Mit einem Stoßseufzer „Jetzt hammer’s g’schafft“, nämlich den ersten Auftritt in Leverkusen, begrüßten die drei Mad’ln, die schon seit 34 Jahren mit ihrer eigenwilligen Mischung von Volksmusik und (teils politischem) Kabarett über deutsche Bühnen tingeln, das Publikum im Lindenhof.

Um die gewissen Unterschiede zwischen den Geschlechtern ging es natürlich auch dieses Mal beim Kabarett zum Frauentag, das alljährlich vom Frauenbüro in Kooperation mit KulturStadtLev und mit Unterstützung der Frauenberatungsstellen, Frauenhaus und Pro Familia im Lindenhof veranstaltet wird.

Für Cornelia Richrath war es die Premiere als Leiterin des Frauenbüros, und sie nahm gleich einen der gar nicht so wenigen Männer im Saal in die Pflicht: den OB. Uwe Richrath betonte, weder verwandt noch verschwägert mit der Gleichstellungsbeauftragten gleichen Familiennamens zu sein und schätzte sich nach einem kleinen historischen Rückblick auf das Jahrhundert der Frauenrechte glücklich, in dieser Stadt Oberbürgermeister zu sein. „Einer Stadt mit so vielen tollen und starken Frauen“ und den funktionierenden Netzwerken.

Und an alle richtete er den Appell, sich weiterhin stark zu machen für die Hilfseinrichtungen für Frauen in schwierigen Lebenssituationen, die auf Unterstützung angewiesen seien, „egal wie die wirtschaftliche Situation in der Kommune gerade ist.“