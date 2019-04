Spielplan der Volksbühne : Märchen, Musik und eine mörderische „Mausefalle“

Leverkusen Volksbühne zeigt in der Saison 2019/20 auch ein eigenes Stück.

Wenn Schauspieler alte Gesangsstücke wieder auspacken, wird es interessant. Die Volksbühne Bergisch Neukirchen startet in die Spielsaison 2019/20 mit Krimi, Märchen und Eigenproduktion. Auf Letztere sind die Koordinatorinnen Anna Feldhoff und Dana Fischer besonders stolz. „Theater im Blut“ heißt das Stück und wurde von Birgit Celik geschrieben. „Nachdem wir letztes Jahr nur Theater gespielt haben, gibt es dieses Jahr mit ,Theater im Blut’ wieder eine musikalische Produktion“, berichtet Feldhoff.

In dem Stück wird der liebenswerte Karl von seinem Theaterverein dazu verdonnert, den Kostüm-, Requisiten- und Kulissenfundus aufzuräumen. Dabei findet Karl viele alte Requisiten von vergangenen Aufführungen. Das Publikum begleitet ihn auf einer Reise durch die Vergangenheit seines Theatervereins – mit der Unterstützung einer Musik-Combo (E-Piano, Klarinette, Violine, Schlagzeug und Bass) unter der Leitung von Dimitri Schenker und Jan Weigelt.

Unter den Liedern sind zwei Operetten, die die Volksbühne in den vergangenen Jahren aufgeführt hat, aber auch moderne Stücke. „So wollen wir das ältere und das jüngere Publikum ansprechen“, sagt Feldhoff. Die Aufführungen sind am 26. und 27. Oktober und am 2. und 3. November, jeweils um 17 Uhr. Tickets: 22 Euro für Erwachsene, 18 Euro für Kinder.