Ende der Ära Endres – Beginn der Ära Keunecke : Strandbar öffnet unter neuem Pächter

Besitzerwechsel: Am Dienstag übergab Michael Endres (r.) die beliebte Strandbar im Neulandpark an Andreas Keunecke. Foto: Uwe Miserius

Wiesdorf Am 20. Juni öffnet die Strandbar Leverkusen wieder nach der Corona-Pause. Michael Endres, der die Bar 13 Jahre lang geführt hatte, übergab am Dienstag an den neuen Pächter Andreas Keunecke. Der verspricht, vieles beizubehalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Knops-Feiler

Sand zwischen den Zehen spüren, chillen im Klappstuhl mit Cocktail in der Hand – all das wird bald wieder möglich sein. Wenn alles gelingt, wie vorgesehen, wird die Strandbar Leverkusen am Samstag, 20. Juni, wiedereröffnet.

Schon seit Tagen und Wochen blieben Spaziergänger immer wieder vor dem Gelände am Neulandpark stehen und hofften darauf, das verlockende Areal endlich betreten zu dürfen. Am Dienstag war aber erstmal die offizielle Übergabe zwischen altem und neuem Pächter angesagt. Dabei einigten sich Michael Endres (47) und sein Nachfolger Andreas Keunecke (50) leicht und mühelos. Bevor die Ära Michael Endres nach 13 Jahren zu Ende geht und die Zeit von und mit Andreas Keunecke beginnen kann (er zahlt eine Jahrespacht im mittleren vierstelligen Bereich), ist erstmal Umbau und Renovierung geplant.

Info Die Strandbar soll jeden Tag geöffnet haben Mindestverzehr Der Eintritt zum Ausflugsziel soll – außer bei speziellen Events – formal auch künftig frei bleiben, allerdings ist ein Mindestverzehr in Höhe von einem Euro pro Kopf vorgesehen. Öffnungszeiten Die Betriebszeiten sind wetterabhängig. Geplant ist es, werktags von 14 bis 0 Uhr, und samstags sowie sonn- und feiertags von 11 Uhr bis 0 Uhr zu öffnen. Weitere Details unter 0177 4250899, oder: www.strandbarleverkusen.de.

„Alles wird aufgehübscht, die Bar neu gestrichen“, erläuterte der gebürtige Schwabe Keunecke und ergänzte: „600 Tonnen Sand werden mit rund 40 Tonnen aufgefüllt. Außerdem erwarten wir neue Möbel, unter anderem werden Sonnenschirme, Liegen, Tische und Stühle geliefert, vorwiegend in Weiß und hellem Grau. Ansonsten bleibt alles, wie es war“, versicherte Keunecke, der im Prinzip die gleiche Linie fährt, wie sein Vorgänger und außerdem auch den bisherigen Namen „Strandbar Leverkusen“ beibehalten will.

Die bevorzugten Speisen und Getränke auf der Karte jedenfalls werden sich ebenso wenig vom bisherigen Angebot unterscheiden. „Unsere Spezialität bleiben Cocktails. Dazu servieren wir in der Woche Sandwiches und diverse Salate“, erläutert Keunecke. Bei schönem Wetter und bei Veranstaltungen fährt am Wochenende zusätzlich ein Food-Truck auf das Gelände. Keunecke: „Dann kümmern sich Profis um die Speisen, wir Profis kümmern uns um die Getränke.“