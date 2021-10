Comedy auf Zuruf in Leverkusen : Die „Springmaus“ auf Betriebsausflug im Scala-Club

Leverkusen Ein Loch in der Hose hemmt die Pünktlichkeit, Hunde-Hockey erquickt – wenn die Comedytruppe aus Bonn zu Gast ist. Einige der sechs Komiker erlebten in Opladen ihre Feuertaufe.

Schlussendlich wurden die „Springmäuse“ ihrem Namen gerecht. Sie hüpften und sprangen am Freitag wild auf der Bühne im Scala-Club umher und warfen sich, für die Impro-Gruppe typisch, quasi die lustigen Momente und Pointen nur so zu. Und natürlich spielten bei dem herrlich bekloppten Schauspiel auch die ebenso herrlich bekloppten Einfälle des Publikums eine tragende Rolle.

Die rund 100 Zuschauer wurden immer wieder dazu angehalten, die sechs Künstler auf der Bühne in möglichst krude und unvorhersehbare Szenarien zu manövrieren. Das Publikum spielte aber auch deshalb eine so große Rolle, weil die Besetzung bisher wenig Erfahrung hatte, selten zusammenspielte und teils erst die nötige Lockerheit entwickeln musste.

Wie einst Rocky Balboa die Stufen zum „Philadelphia Museum of Modern Arts“ erklomm, so energetisch traten am Freitag drei Teufelsmänner und drei Teufelsfrauen vor das Leverkusener Publikum. Sie waren bereit, in Teams zu dritt beim Comedy-Cup die Krone der Impro-Comedy zu holen. Ein nahezu episches Duell zwischen den Hückeswagener Hennen und den Witzheldener Rotschwänzlein hielt die Besucher in Atem.