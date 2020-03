Ausstellung : „Lieblings-Orte“ verzaubern Filiale der Sparda-Bank

„Viel Herz steckt in jedem Bild“. 17 mit verschiedenen Techniken gemalte Gemälde zieren bis zum 02. November die Wände der Sparda-Bank. (li. Filialleiterin Christina Spermann und die Künstlerin Eva Löffler). Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Die Sparda-Bank Opladen stellt Werke der Leverkusener Künstlerin Eva Löffler aus. Mit Aquarell, Acryl und Pastell nimmt sie Betrachter mit an ihre Lieblingsorte.

„Wir freuen uns über die schöne Mischung, den Künstlern werden keine Grenzen gesetzt“, sagt Christina Spermann, Filialleiterin der Sparda Bank an der Kölner Straße, anlässlich der neuen Kunstausstellung „Lieblings-Orte“, der Leverkusenerin Eva Löffler.

Die Gemälde zeigen Landschaften aus Dänemark, Straßen in Bremen, sowie den Altenberger Dom, die Gezelinkapelle in Schlebuch und den Japanischen Garten in Wiesdorf. Löffler sagt, sie möchte ihre eigenen Eindrücke, ihre wahrgenommene Stimmung wiedergeben.