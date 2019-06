Fantasy-Stück : Die Röhre – ein echtes Puppenabenteuer

Generalprobe im Sensenhammer. Gespielt wird nicht auf einer Bühne, sondern sämtliche Flächen zwischen den Maschinen werden zu Schauplätzen der Abenteuer-Geschichte. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Klemens Büsch zeigt mit Schülern des Landrat-Lucas-Gymnasiums ein Fantasy-Stück. Der Clou: Auch die lebensgroßen Puppen sind selbst gemacht.

Von Monika Klein

Die beiden Wächter sind wirklich nicht besonders helle. Aber das haben sie genau mitbekommen: Eine Maus hat sich ins Rattenreich eingeschlichen. Und das ist gegen das Gesetz, das der große „Chief“ erlassen hat, um sein Reich zu schützen. Vielleicht geht es auch mehr um seine eigene Macht und seinen Platz auf dem Thron im Land der Ratten.

Der steht mitten im Freudenthaler Sensenhammer, wo sich seit Mittwoch rund 20 Mäuse und Ratten tummeln und ein wenig das Publikum erschrecken, das sich für die nächste Szene mitunter drehen muss, weil überall zwischen den alten Maschinen potenzielle Spielorte sind. Die Zuschauer sitzen dieses Mal auf der Bühne und das Ensemble des Literaturkurses Stufe neun aus dem Landrat-Lucas-Gymnasium nutzt die verwinkelten Räumlichkeiten nach Kräften.

Info Zwei Vorführungen im Sensenhammer Aufführungen „Die Röhre“ – ein Puppen-Fatasy-Abenteuer von Klemens Büsch – wird morgen und übermorgen, 6. und 7. Juni, jeweils um 19.30 Uhr im Freudenthaler Sensenhammer (Freudenthal 68) von Schülern der Stufe neun des Landrat-Lucas-Gymnasiums aufgeführt. Eintritt neun, ermäßigt fünf Euro.

„Die Röhre“ heißt das Fantasy-Abenteuer, das Lehrer Klemens Büsch für seinen Kursus geschrieben hat, aufgeführt von lebensgroßen Puppen und nicht von jungen Schauspielern. Die müssen sich im Gegenteil ziemlich zurücknehmen und einen möglichst unbeteiligten Gesichtsausdruck wahren. Das klappte Mittwochnachmittag bei Generalprobe schon ziemlich gut. So gut, dass man tatsächlich nach wenigen Minuten vergessen hatte, dass die Figuren von Menschen geführt wurden, deren Stimmen aus den auf- und zuklappenden großen Mäulern der Ratten und Mäuse zu kommen schienen. Auch die Puppen mit den plüschigen Köpfen sind im Unterricht entstanden, und zwar im Kurs von Stefan Nettesheim und Claudia Mandl-Ehmann. Eine Schüler-Crew sorgte für Ton und vor allem die richtige Beleuchtung am jeweils richtigen Ort. Und unter Leitung von Katharina Dombrowsky machte eine Schülergruppe bei Szenenwechseln kurz Musik auf Gegenständen, die in der alten Fabrik herumliegen.

Büsch, der bei dieser Inszenierung auch Regie führte, hat auch eine Art rudimentären antiken Chor in sein Stück eingebaut. Nicht ganz ernst zu nehmen vielleicht, denn diese kommentierende Funktion übernahmen im Reich der Ratten die Kakerlaken. Die sich auch noch mit einer wissenden Stimme aus dem Off auseinandersetzten und zur Pause gar rebellierten und gegen die Spieler auflehnten.

Die Geschichte, die dort zwischen leicht rostigen Maschinen und in dunklen Ecken spielt, beginnt wie eine ganz normale Abenteuer in einem Fantasiereich. Max und sein Freund Jasper sind Mäusefreunde und machen sich gemeinsam auf die Suche nach Max Vater, der seit Jahren verschwunden ist. Seine Spur verlor sich an einer großen metallisch schimmernden Röhre, von der niemand weiß, wohin sie führt. Außer dem Mäusejungen Max, der nämlich all seinen Mut zusammennimmt und hindurch schlüpft, um auf der anderen Seite von wachsamen Ratten gefangen genommen wird. Und bald auch Jasper, der dem Freund folgt, dabei etwas mehr Glück hat und auf ein süßes Mäusemädchen trifft, das von der alten Nole aufgenommen und großgezogen wurde.