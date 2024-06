Nächste Info-Veranstaltung in Leverkusen Die Planung der City West geht weiter

Die Planungen für den „Eingang Innenstadt West“ gehen weiter. Im September sollen die Entwürfe stehen, am Donnerstag, 4. Juli, präsentieren drei Planungsteams ihre ersten Ideen, die sie nach ihren Studien vor Ort und Anregungen aus der Bürgerschaften entwickelt haben. Erneut in der Herz-Jesu-Kirche zeigen die Planungs- und Architektenbüros aus Köln, Düsseldorf und Bochum ab 17:30 Uhr wo und in welchem Umfang sie bauliche Veränderungen und mögliche Nutzungen vorschlagen, damit das Umfeld und die Kirche Herz Jesu künftig neuen Anforderungen und der besonderen innerstädtischen Bedeutung gerecht werden kann, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Pressestelle.