Neues Kinderprinzenpaar : Jana und Jan-Peter sind die Neustadt-Tollitäten

Noch in zivil: das designierte Kinderprinzenpaar. Foto: Neustadtfunken Opladen

Opladen Als mittlerweile 66. Kinderprinzenpaar hoffen die beiden 13-Jährigen auf eine unbeschwerte Session – so, wie sie sie aus vielen jecken Jahren kennen. Denn sowohl Jana als auch Jan-Peter sind „alte Hasen“ im Karneval.

Die Karnevalsgesellschaft Neustadtfunken von 1928 jedenfalls steckt derzeit bereits alle Kraft in die Sessionsplanung. Dazu gehört traditionell auch ein Kinderprinzenpaar – das mittlerweile 66. ist nun gefunden: Jana I. und Jan-Peter I. werden die wichtige Aufgabe übernehmen, begleitet von den Pänz vom Rosenhügel.

Passend zum Opladener Sessionsmotto „Träume werden wahr“ ist mit der Ernennung zum Kinderprinzenpaar auch für die beiden ein Traum in Erfüllung gegangen, berichten die Neustadtfunken. Denn Karnevalsluft haben beide schon geschnuppert. Ein Karnevalsneuling ist Jana nicht, die 13-Jährige tanzt seit vielen Jahren bei den Pänz vom Rosenhügel. Ihr Prinz Jan-Peter (13) hat den Karneval praktisch mit in die Wiege gelegt bekommen: Sein Uropa, Günter Steingass, war 1948 der erste Prinz Karneval in Leverkusen.