Ausstellung in Leverkusen : Die Natur im Raum neu anordnen

Ausstellung in Leverkusen

Leverkusen Bildhauer Josef Wolf schafft Skulpturen aus Fundstücken vulkanischen Ursprungs. Seine Werke sind nun im Museum Morsbroich zu sehen.

Der Legende nach waren die Liebenden Jean und Jeanne unterschiedlichen Standes und trafen sich heimlich auf der bretonischen Belle Île. Um die Verbindung zu verhindern, ließen Druiden sie zu Stein erstarren, so dass sie als riesige Menhire bis heute 340 Meter voneinander entfernt verharren. Bei Josef Wolf scheinen beide endlich vereint. Der Bildhauer aus Köln hat beim Kunstverein Leverkusen zwei Paare aufgestellt, die allerdings nichts mit Jean und Jeanne zu tun haben. Wolfs Figuren stammen aus der Eifel, wo er in Steinbrüchen nach besonderen Exemplaren Ausschau hält.

Nach eigenen Kriterien wählt er sie aus und lagert sie nebeneinander im Atelier, um sie zu befragen. Dazu dreht und wendet er sie, bis die für ihn richtige Position gefunden ist. „Das Tolle an Steinen ist, dass es sich um gewachsene Materie handelt und sie so vielseitig und individuell sind.“ Sie spiegeln das Wachstum wider wie ein Baum, erklärt er. Und das respektiert er, lässt den Stein weitgehend unbearbeitet, schafft bei Bedarf allenfalls eine glatte, sichere Standfläche.

Coronaschutz Für Besucher von Schloss Morsbroich, also auch für Museumsbesucher, gilt die 3G-Regel: Sie müssen geimpft, genesen oder getestet sein.

Öffnungszeiten Die Ausstellung „RaumZeit Fenster“ mit Arbeiten des Bildhauers und Zeichners Josef Wolf öffnet erstmals am Donnerstag, 16. September, von 17 bis 21 Uhr beim Kunstverein Leverkusen Museum Morsbroich, Gustav-Heinemann-Straße 80. Sie läuft bis zum 17. Oktober. Geöffnet: Freitag 13-17 Uhr, Samstag/Sonntag 11-17 Uhr.

Und so können die vier Tuffsteine aufrecht stehen wie Menschen. Die Solitäre sind nicht zufällig zu Paaren kombiniert, sondern genau ihrer gewachsenen Form und Struktur entsprechend. Eine hervorstehende spitze Kante des einen berührt beispielsweise genau eine Wölbung beim anderen. Und so bilden sie eine Einheit. Josef Wolf arbeitet also gar nicht wie ein klassischer Bildhauer, der durch Wegnehmen von Material die Skulpturen nach seinen eigenen Vorstellungen schafft.