Wechsel in Leverkusen : Die Marienschule hat eine neue Leiterin

Einführung von Annette Schäfer (r.) als Leiterin der Marienschule in Opladen. Mit dabei war auch Bernadette Schwarz-Boenneke, Leiterin der Hauptabteilung Schule/Hochschule im Erzbistum Köln. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Nahtloser Übergang am katholischen Gymnasium in Opladen: Kaum ist Dieter Miezda in Pension, tritt seine Nachfolgerin ihre Stelle an. Annette Schäfer kommt aus der Mitte des Kollegiums. Ihre Passion sind Sprachen und (zunächst) fremde Kulturen. Dafür begeistert sie auch ihre Schüler.