Wahl in Thüringen : „Die Linke ist doch genauso abseits des Grundgesetzes“

Wahl in Thüringen

Seine Wahl zum Ministerpräsidenten in Thüringen löst heftige Diskussionen aus: Thomas Kemmerich. Foto: dpa/Martin Schutt

Leverkusen Die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerprädisenten in Thüringen sorgt für Diskussionen.

Auf ihrer Homepage erklärt die FDP Leverkusen: „Es war richtig, dass Thomas Kemmerich sich der Wahl gestellt hat. Es darf in einer Wahl zum Ministerpräsident nicht nur Kandidaten von Rechts Außen und Links Außen geben. Thomas Kemmerich hat als Kandidat der Mitte eine demokratische Alternative angeboten. Freiheit und Weltoffenheit jenseits von AfD und Linkspartei sind unser Wählerauftrag.“ Und: „Es war unseres Erachtens aber der Demokratie nicht dienlich, diese Wahl anzunehmen.“

Stefan Hebbel, CDU-Fraktionschef im Rat, sagt dazu: „Der FDP-Kandidat ist sehenden Auges in die Falle getappt. Was in Thüringen geschehen ist, konterkariert, wofür die CDU-Bundespolitik mit Angela Merkel steht.“