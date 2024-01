Die Leverkusenerin Christiane Borchardt liest Verse über das Leben, die Liebe, den Krieg

Die Vorsitzende des Sängerkreises Rhein-Wupper/Leverkusen hat nicht nur eine Leidenschaft für Gesang, sondern auch eine tiefe Liebe zur Literatur. Unter dem Motto „Stationen“ hat Christiane Borchardt verschiedene Verse geschrieben. Über das Leben, die Liebe, Krieg und Frieden und die Herausforderungen der Pandemie. Und über alles, was ihr sonst noch in den Sinn gekommen ist. Vorstellen wird sie ihre Sammlung bei einer Lesung am Sonntag, 28. Januar, um 17 Uhr im Opladener Café „Zettels Traum“, Altstadtstraße 20.