Glühwein, Mandel und Co. ab Donnerstag in Wiesdorf und Opladen Die Weihnachtsmärkte öffnen

Leverkusen · Beide großen Märkte haben in Leverkusen eine mehr als 40-jährige Tradition. Ab diesem Donnerstag stimmen das Bergische Dorf in Opladen und der Christkindchenmarkt in Wiesdorf auf den Advent und Weihnachten.

22.11.2023 , 11:11 Uhr

Sah beim Aufstellen doch relativ perfekt aus: der Baum für den Opladerner Weihnachtsmarkt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Dieser Baum ist ein echter Hingucker. Mithilfe eines Krans wurde die Tanne am Ende der Fußgängerzone/Ecke Schillerstraße dieser Tage platziert. „Die Suche nach einer perfekten Tanne war sehr schwer. Wir fanden eine schöne Tanne, die nicht ganz so perfekt ist, jedoch naturgewachsen“, sagt die Aktionsgemeinschaft Opladen (AGO). Geschmückt wird der Baum zum Willkommensgruß für das 45. Bergische Dorf, den Opladener Weihnachtsmarkt, der diesem Donnerstag, 23. November, beginnt. Offizielle Eröffnung ist am Montag, 27. November, 17 Uhr, wenn 1000 weiße Luftballon auf die Besucher herabschweben. Wer Glück hat, findet darin einen Gutschein. Zeitgleich offnen auch die Händler auf dem 46. Christkindchenmarkt in Wiesdorf am Donnerstag ihre Stände. Donnerstagabend läuft in Wiesdorf die Eröffnung mit DJ Raphael im Winterdorf. Foto: Uwe Miserius

(LH)