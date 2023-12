Leverkusener Genossen mit sich selbst beschäftigt Personalschwund der SPD – Friede, Freiheit, Fraktionsausschluss

Die Vorgänge in der SPD sagen uns auch was über die Leverkusener Partei selbst. Unvergessen ist die Palastrevolution der Genossen oder besser der Genossinnen im Herbst 2020, bei der alte Zöpfe abgeschnitten, verkrustete Strukturen aufgebrochen werden sollten. Die damals allmächtige Landtagsabgeordnete und Bürgermeisterin Eva Lux und der langjährige Fraktionschef Peter Ippolito sprangen über die Klinge. Es sammelte sich ein „moderner Flügel“, der zwei starke Frauen hervorbrachte. Die eine, Aylin Dogan, ist heute Bürochefin des Oberbürgermeisters. Die andere, Milanie Kreutz, gibt als machtbewusste Fraktionschefin den Ton auch in der Partei an. Der „moderne Flügel“ nahm schnell Flughöhe auf. Im Rat tritt die SPD seither erheblich frischer, forscher und kreativer auf. Doch der Zauber der Revolution scheint verflogen. Das hat Gründe. Einer ist: Die SPD sucht auch in Leverkusen weiter nach einem fassbaren Profil. Die Rolle der klassischen Umweltpartei besetzen die Grünen. Die Arbeiterklasse, die zu Büchners Zeiten geboren wurde, gibt es nicht mehr. Und der weiterhin feste Klammergriff der Gewerkschaften wird immer mehr zur politischen Hypothek. Siehe verkaufsoffener Sonntag und Streiks im öffentlichen Dienst mit überzogenen Lohnforderungen. Die meisten Wähler bewegenden Themen wie Migration und öffentliche Sicherheit lassen die Genossen rechts liegen. Die desaströse Regierungsarbeit der Berliner Ampel macht es ihnen im Lokalen nicht leichter. Und schließlich: Die Mobilisierung gegen „Rechts“ allein reicht längst nicht mehr. Der Wähler will wissen, wofür eine Partei steht und nicht wogegen. Ein bisschen Wohnen und Kita ist zu wenig. Wofür steht die Kanzlerpartei SPD? Viel Arbeit also für die Genossen.