Leverkusen: Hoffen auf erste Konzerte zu Weihnachten : Die Chöre proben wieder

Der Bayer-Männerchor probt mit neuer Leiterin wieder – im Oktagon an der B 8. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Der Männerchor Bayer hat vorübergehend sein Proben-Domizil im Erholungshaus verloren und trifft sich nun in der Bayer Kantine an der B8

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Klein

Wegen der drückenden Hitze in der vergangenen Woche war Uwe Fuhrmann skeptisch, ob sich viele Sangesbrüder überhaupt auf den Weg machen würden. Umso erstaunter war der Vorsitzende des Männerchores Bayer Leverkusen, dass tatsächlich 45 Sänger zur ersten Probe nach langer Zeit gekommen waren. „Das ist doch schon recht ordentlich für das erste Mal“, sagt er. Und es zeigt, wie sehr alle doch das regelmäßige Singen am Donnerstagabend vermisst haben.

Zwar gab es in der Zwangspause das Angebot, sich per Zoom einzuklinken. Aber die Mitsänger von Angesicht zu Angesicht zu treffen, ein paar Worte zu wechseln und beim Singen endlich auch wieder die anderen Stimmen zu hören, die ja bei der digitalen Probe stumm geschaltet werden müssen, das ist schon was anderes. Außerdem hat der Männerchor Bayer seit 18 Monaten eine neue Leiterin und seitdem gab es nicht wirklich viel Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen.

Info Jubiläumskonzert erst im September 2022 Verschoben Eigentlich hätte im Frühsommer das Jubiläumskonzert mit Mendelssohns Lobgesang und dem Gloria von Karl Jenkins bei Kulturstadtlev im Forum stattfinden sollen. Neuer Termin ist der 18. September 2022. Wenn alles gut geht, kann am 12. November, die „Misa a Buenos Aires – Misa Tango“ von Martin Palmeri aufgeführt werden.

Den langjährigen Mitgliedern ist Claudia Rübben-Laux immerhin gut bekannt und im vergangenen Sommer konnte man sich in mehreren kleineren Gruppen treffen, um mit Abstand und viel Frischluft-Zufuhr zu singen. Dann war auch das monatelang wieder nicht möglich. Inzwischen waren auch die Probenräume abhanden gekommen, denn das Erholungshaus – Heimat der Bayer-Sänger – ist auf unbestimmte Zeit Impfzentrum. So lange kann der Chor nun die Kantine im Oktogon an der B 8 nutzen. Der Raum ist riesig, so dass es nicht schwer ist, den vorgeschriebenen Abstand zu wahren, und gut zu belüften ist er auch. Der organisatorische Aufwand ist derzeit etwas höher. „Wir haben natürlich ein Hygienekonzept und Listen erstellt“, sagt Fuhrmann. Am Eingang werden Impf- oder Testnachweise überprüft.

Mit einem bunten Mix von klassischer Männerchorliteratur bis zu Schlager- Arrangements hat die Chorleiterin ihre Sänger vorläufig gut beschäftigt. Alle hoffen darauf, zu Weihnachten auftreten zu dürfen, am liebsten bei den traditionellen Altenberger Dom-Konzerten. Wenigstens aber das Luminaden-Singen im Advent, das in veränderter Form geplant war.

Auch die anderen Leverkusener Chöre haben sich Formate für halbwegs normale Proben überlegt, zunächst meistens open air. Der Dürscheider Männerchor hat vor 14 Tagen wieder begonnen, die Blue Mountain Singers in der vergangenen Woche. Sie haben das Glück, draußen vor ihrem Probenort Friedenskirche einen runden abgesenkten Innenhof nutzen zu können. Dort soll auch der erste Auftritt innerhalb eines Open-Air-Gottesdienstes sein. Im Freien singt derzeit auch der Bachchor, den Leiter Michael Porr in zwei Gruppen aufgeteilt hat, damit nie mehr als 40 Personen gleichzeitig im Innenhof vom Naturgut Ophoven zusammentreffen. Der Männerchor Germania Opladen, startete am Freitag, zunächst stimmenweise, aber im Innenraum. Der Männerchor Loreley hat die Zeit mit Einzelproben überbrückt.