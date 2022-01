Die Lage in Leverkusen : Corona-Zahlen steigen weiter an

Corona-Zahlen steigen weiter an

Die Lage in Leverkusen

Die Hospitalisierungsrate in Nordrhein-Westfalen liegt derzeit bei 4,16. Foto: dpa/Bodo Schackow

Leverkusen Die Hospitalisierungsrate in Nordrhein-Westfalen steigt und auch in Leverkusen sind immer höhere Werte zu verzeichnen. Ein Überblick der Corona-Zahlen.

Die aktuellen Zahlen in Leverkusen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (Stand: 31. Januar):

Krankenhäuser Im St. Remigius Krankenhaus in Opladen befinden sich derzeit acht Covid-Patienten in Behandlung. Das St. Josef Krankenhaus in Wiesdorf meldet drei positive Corona-Fälle.