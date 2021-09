Jecken feiern Sommerfest : Manfort feierte im Sommer im Karnevalsfieber

Manfort Die Karnevalsfreunde boten alles, was die echten Narren in wahre Stimmung versetzt. Der Präsident: „Es ist sagenhaft, dass wir nach 18 Monaten endlich wieder miteinander feiern dürfen.“

Zum Beispiel mit Kabarettist Volker Weininger, der in der Session als „Sitzungspräsident“ in die Bütt tritt. Oder mit der Newcomer-Band „Planschemalöör“, die im Raum Köln/Bonn gerade durch die Decke geht. Zuvor war bereits der Bayer Spielmannszug auf das Gelände marschiert. Und die Tanzgruppe „Die Schlebuscher“ hatte vor der Bühne ihre Mariechen hochfliegen lassen. Weil die Formation noch im Training ist, beschränkte sich die Vorführung auf zwei flotte Tänze aus dem Repertoire. Dafür erntete die Gruppe viel Beifall. „Der Applaus geht runter wie Öl“, freute sich Kommandant Nico Fechner.

Die Karnevalsfreunde hatten für alles gesorgt, was echte Narren in wahre Stimmung versetzt. Während sich Vereinsmitglieder mit Familien, Freunden und Vertretern von örtlichen Karnevalsvereinen am Samstag auf dem Kirchplatz neben dem Pfarrheim von St. Joseph versammelten und mit der Sonne um die Wette strahlten, fehlten lediglich Alaaf-Rufe und Konfetti. Präsident Virgilio Perez Guembe verdeutlichte: „Es ist sagenhaft, dass wir nach 18 Monaten endlich wieder miteinander feiern dürfen.“ Perez und weitere Aktive waren eigens mit grünen Shirts samt aufgedrucktem Vereinslogo und „Kallendresser“-Maskottchen bekleidet, die für diesen Anlass neu angeschafft worden waren.