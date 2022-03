Inzidenz steigt : Zwei weitere Corona-Todesfälle in Leverkusen

Leverkusen Letzte Woche sind zwei Leverkusener im Alter von 96 und 88 Jahren gestorben. Die vorerkrankten Männer hatten sich beide mit dem Corona-Virus infiziert.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus steigt: Ein 96-Jähriger ist am 11. März gestorben. Ein weiterer Leverkusener (88) verstarb zuvor am 7. März. Die Meldung an das Gesundheitsamt sei jedoch erst jetzt erfolgt, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Beide waren mit dem Corona-Virus infiziert und hatten Vorerkrankungen. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Leverkusen auf insgesamt 156.