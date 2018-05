Leverkusen: Die freie Kulturszene braucht mehr städtische Fördermittel

Leverkusen Viel Angebot, zahlreiche Engagierte, aber wenig Geld.

Eigentlich sollte es eine gute Nachricht sein, die Anke Holgersson diese Woche in der 36. Leverkusener Kulturkonferenz den Vertretern der verschiedenen Kulturgruppen und Vereine verkündete: Künftig sollen Vereine und Gruppen für ihre kulturellen Veranstaltungen schneller und unkomplizierter Fördergelder erhalten, sagte die Leiterin des städtischen Kulturbüros. Sofern die Summe unter 1000 Euro liegt, reicht ein vereinfachter Verwendungsnachweis. Wenn das Geld mal nicht in vollem Umfang ausgegeben würde, weil überraschenderweise doch mehr Einnahmen generiert wurden, dürften die bewilligten Mittel projektbezogen eingesetzt werden, etwa für Ausstattung der Vereine.

Alles schön und gut, urteilten die Anwesenden. Doch einigen, wie etwa Ernst Küchler vom Opladener Geschichtsverein, fehle es an Planungssicherheit. "Wir planen unsere Veranstaltungen für das ganze Jahr, da würde ich gerne frühzeitig wissen, ob ich mit entsprechenden Fördermitteln rechnen kann oder nicht." Zudem wünschte sich Küchler auch eine Begründung, wenn ein Antrag mal negativ beschieden werde. "Denn wir haben ja alle unsere Gründe, wieso wir eine bestimmte Ausstellung oder Veranstaltung anbieten. Warum es dann mit der Förderung nicht klappt, ist für mich bislang nicht nachvollziehbar." Er forderte Transparenz und Klarheit, um seine Vereinsarbeit effektiv fortzuführen.

Um eine schnellstmögliche Entscheidung und Abwicklung seien das Kulturbüro und die handelnden Akteure wie etwa die zuständige Jury bemüht. Über die Förderung der gestellten Anträge entscheidet nämlich eine interne Jury aus Mitgliedern der freien Kulturszene. "Sie versuchen, so fair wie möglich eine Gewichtung vorzunehmen und so zu entscheiden, was gefördert wird", erklärte Holgersson.