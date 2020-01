„Villa Böck“ heißt der Laden von Christiane Hofacker in Opladen : Die Frau, die mit Blumen Gemälde erschafft

Opladem In der Villa Böck zaubert Christiane Hofacker mit Blumen. Die Floristin gründete im Fachwerkhaus an der Altstadtstraße ein besonderes Geschäft.

In Kübeln stehen Tulpen in hellem oder kräftigerem Rosa, doch Weiß ist in der kleinen Villa Böck die Hauptfarbe an diesen ersten Öffnungstagen des neuen Jahres. „Ich liebe den Januar“, schwärmt Inhaberin Christiane Hofacker. „Nach der üppigen Advents- und Weihnachts-Deko ist jetzt alles ganz leicht und klar.“ Wie die winterliche Kargheit der Natur durchaus ihren Reiz entfaltet, gilt für den ersten Monat des Jahres: „Weniger ist mehr“.

Der Küchentisch in dem kleinen Fachwerkhaus an der Altstadtstraße, in dem sie vor 16 Jahren ihre Blumenwerkstatt eröffnete, ist stets mit ihren aktuellen Trends gefüllt. In dieser Woche sind es kantige Glasgefäße, die für die (derzeit nicht ganz so) frostige Zeit stehen. Die hat sie mit Trios von knospenden Tulpen- oder Hyazinthenzwiebeln befüllt. Die nackten Wurzeln sind nur von einem dünnen Kränzchen aus kahlen Birkenzweigen umschlossen – weniger geht kaum. „Ich brauche es jetzt noch gar nicht bunt, das kommt erst im Februar“, sagt die Floristin, die mit Blumen zwischen den Fingern groß geworden ist. „Schon als Zehnjährige musste sie bei mir im Betrieb helfen“, erzählt ihre Mutter Ruth May-Hoppe, die selbst in einer Gärtnerei groß geworden ist und heute die Tochter unterstützt. Als sie ihr Geschäft in Burscheid aufgab, habe ihr Christiane versichert: Nie wieder Blumen. Während sich die Mutter im (teilweisen) Ruhestand ihren Traum vom riesigen Garten erfüllte, in dem sie sich täglich austobt, vermisste Christiane Hofacker die kreative Arbeit mit dem lebendigen Grün doch bald.