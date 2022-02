Die Corona-Lage in Leverkusen : Amtsarzt: „Die Zahlen explodieren“

Die Mitarbeiter an den Krankenhäusern, hier ein Foto von der Intensivstation am Klinikum, arbeiten an der Belastungsgrenze. Derzeit gibt es Engpässe wegen Quarantäneausfällen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen In den Krankenhäusern machen sich Personalengpässe wegen vieler Quarantänen bemerkbar. Das Klinikum hat Patienten einer Station umverteilt, das Remigius erteilte Besuchsstopp, weil die Pforte nicht besetzt werden konnte.

Kliniken Was Oehler meint, zeigt sich an den Krankenhäusern. Utz Krug (Klinikum) und Thomas Karls (Remigius/Josef) ordnen die Fallzahlen als hoch ein. Von den drei Patienten auf der Intensivstation des Klinikums sei einer in kritischem Zustand, sagt der Ärztliche Direktor. Sorgen macht ihm der Engpass bei den Mitarbeitern, die wegen Quarantäne fehlen. „Das geht zu Lasten derer, die die Arbeit mitschultern, obwohl sie seit zwei Jahren an der Belastungsgrenze arbeiten. Denen gebührt ein großer Dank.“ Patienten einer Station habe man wegen viel fehlenden Personals auf andere Stationen verteilt. Auch in den Krankenhäusern der Kplus-Gruppe gibt es spürbare Ausfälle durch alle Berufsgruppen. Karls: „Wir steuern das noch. Allerdings haben wir einen Besuchsstopp verhängt, weil die Pforte nicht mehr besetzt werden konnte. Ich gehe davon aus, dass sich das in der kommenden Woche normalisiert.“ In beiden Häusern gilt für Besucher 2G+, das Plus auch für Geboosterte.