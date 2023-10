Planungen für eine zukunftsfähige Innenstadt Die City in Leverkusen soll sicherer und sauberer werden

Dass Wiesdorf längst im Wandel ist, kann jeder beim Gang durch die Fußgängerzone sehen, wo mehrere Geschäfte leer stehen, übrigens auch in der Rathaus-Galerie, die immerhin noch so etwas wie ein Magnet ist. Ein zweiter am anderen Ende sei unbedingt nötig, sagte Frank Schönberger für die City-Werbegemeinschaft, wenn es an einem Ende fehle „stirbt die Fußgängerzone von der Seite“. Alle, die sich bei der Veranstaltung neben ihm auf dem Podium zu Wort meldeten, setzen daher die Hoffnung auf das „Modehaus aachener“, das in Kürze das Kaufhof-Gebäude wieder mit Leben füllen will.