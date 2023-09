Umfrage der privaten Krankenversicherungen Die beliebtesten Pflegeprofis in NRW kommen aus Leverkusen

Das Team der Zentralen Notaufnahme am Klinikum Leverkusen wurde in einer Umfrage der Privaten Krankenversicherungen auf den ersten Platz in NRW gewählt.

26.09.2023, 17:02 Uhr

Das Team der Zentralen Notfallaufnahme am Klinikum Leverkusen begrüßte bei der Preisverleihung auch Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (Mitte). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Tobias Brücker

Oktay Bahar ist ein Fels in der Brandung. Wenn es in der Zentralen Notfallambulanz (ZNA) des Klinikums Leverkusen mal wieder stressig wird und die Krankenwagen scheinbar im Minutentakt vorfahren, gibt er seinem Team Halt und ein gutes Gefühl. Aufgrund der tollen Arbeit des pflegerischen Leiters und seiner Truppe wurde das Personal nun durch Patienten und Arbeitskollegen zu den "beliebtesten Pflegeprofis" in NRW gewählt.