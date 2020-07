Kommunal-Wahlkampf 2020 : Die „Baustellen“ des Oberbürgermeisters

Leverkusen Analyse – Zwei Monate vor der Kommunalwahl gilt Uwe Richrath weiterhin als favorisiert für eine weitere Amtszeit. Doch der Stadtchef hat offene Flanken, die er so schnell nicht schließen kann.

„Für eine belastbare Zustandsbewertung und Plangrundlage“ seien „umfassendere und tiefergehende Untersuchungen notwendig“ als die bisherigen – und Schadstoffuntersuchungen. Auch die vor einigen Jahren gefasste neue Teilungserklärung sei nicht rechtskräftig, da nicht alle Eigentümer zugestimmt hätten, es aber 100 Prozent Zustimmung brauche. Stadtchef Uwe Richrath hatte schon 2018 vorgeschlagen, die City C als Verwaltungs- und Bürostandort zu gestalten. „Der Kern soll eine Verwaltungslösung sein mit Dienstleistungsstrukturen, die wir dann in die City C verlagern werden. Wir werden die Ladenlokale entkernen und hochwertig erneuern“, hatte Richrath angekündigt. Das wäre auch heute noch sein Wunsch: „Es könnte vorrangig ein moderner Bürostandort werden.“

Autobahnausbau Leverkusen bleibt weiter der Lastesel für den überregionalen Straßenverkehr. Diesen Eindruck muss bekommen, wer die Entwicklung der vergangenen Monate verfolgt. Das liegt natürlich nicht in Richraths Verantwortungsbereich, doch bekommt er zunehmend die Rolle des tapferen Watschenmannes. Auf Richraths Brandbrief an Bundesverkehrsminister Scheuer zur Entscheidung, die geplante Lastwagen-Raststätte nun doch in Leverkusen bauen zu lassen, hatte das Leverkusener Stadtoberhaupt zuletzt eine Antwort nicht vom Minister selbst oder seinem Staatssekretär, sondern von einem Abteilungsleier erhalten. Die Vorstöße und Proteste des SPD-Mannes in Berlin und Düsseldorf prallen an den dortigen Entscheidungsträgern ab wie an einer Teflonpfanne. Und das obwohl die SPD zumindest in Berlin noch Regierungspartei ist. Auch wenn der Eindruck der Machtlosigkeit beim Autobahn-Thema in gleicher Weise auch für Richraths Genossen, den gut vernetzten SPD-Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach gilt – politische Durchschlagskraft sieht anders aus.