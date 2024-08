Die 37. Opladener Bierbörse ist eröffnet O’zapft is‘!

Die ersten Bierbörsengäste flogen sehr früh ein auf dem Bierbörsengelände auf der Schusterinsel. Und Einfliegen ist hierbei wörtlich zu verstehen. Eine Gruppe Bienen hatte sich einen Wasseranschluss auf der Festwiese als Haltepunkt auserkoren. „Ich hab‘ schnell unseren Bienenvater angerufen“, sagt Bierbörsen-Erfinder Werner Nolden, der selbst Bienenstöcke hat. „Der hat sie eingefangen und auf zwei Völker verteilt“. Nolden wirkt tiefenentspannt an diesem Eröffnungsfreitag der 37. Bierbörse. Zwischen Bienen-Rettung und Festeröffnung schickte er noch schnell ein Foto an seinen Freund und Schlagerbarden Guildo Horn – ein Appetithäppchen für den „Meister“, dessen Auftritt am Montag die große Gerstensaftsause traditionell beschließt. Horn schickte ein Foto zurück. Zu sehen: ein wunderbarer blauer See. „Guildo ist noch Schweden im Urlaub“, merkt Nolden an.