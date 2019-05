Diamantene Hochzeit : Bäckerjunge fand seine Liebe beim Tanz

Hitdorf Anton und Gertrud Tröster sind seit 60 Jahren ein Ehepaar und inzwischen auch Urgroßeltern.

Es ist schon eine Weile her, als sich Anton und Gertrud Tröster das Ja-Wort gaben – 60 Jahre, um genau zu sein. So feiern sie Ende des Monats Diamantene Hochzeit.

„Es fühlt sich eigentlich wie immer an“, sagt Gertrud, „60 Jahre ist eine lange Zeit, da hat man manches erlebt.“ Für ihn war es damals ein Volltreffer, als er seiner Liebsten das erste Mal begegnete. „Das war in Königswinter“, erinnert sie sich. Die Leverkusenerin war damals im zarten Alter von 17 Jahren mit ihren Eltern am Rhein unterwegs, machte eine Schiffsfahrt. Dabei traf sie Anton, einen Bäckersgesellen aus der Region, der sie in einem Tanzlokal zum Tanzen aufforderte. „Meine Mutter sagte zum Abschied, ich solle ihm nochmal winken, ich werde ihn eh nicht mehr wiedersehen. Da wusste ich aber nicht, dass er sich irgendwie unsere Telefonnummer besorgt hat.“ Dann trennten sich zunächst die Wege. Doch nachdem Anton Tröster, der unter anderem davon schwärmt, dass er dem ehemaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer Brötchen bringen durfte, nicht mehr in Königswinter bleiben wollte und eigentlich schon auf dem Weg in die Niederlande war, hielt der Zug in Langenfeld. „Hier wohnt doch mein Mädchen, dachte ich mir, stieg aus und blieb schlussendlich bis heute hier.“