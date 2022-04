Diese Baustellen stehen in Leverkusen an : Dhünnbrücke und Kaimauer werden fertig

Noch sieht alles am Rheinufer stark nach Baustelle aus. Aber die neue Kaimauer in Hitdorf, die den maroden Vorgänger ersetzt, wird bis Juni fertig. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Nach der Baustelle ist vor der Baustelle: Wenn in diesem Jahr die Kaimauer Hitdorf und die Dhünnbrücke auf dem Europaring durch sind, wartet unter anderem der große Umbau der Stadtautobahn in Küppersteg auf die Technischen Betriebe der Stadt. Eine aktuelle Baustellenschau.

Zuerst die schlechte Nachricht: Die Baustelle an der Lützenkirchener Straße wird erst in einem Jahr fertig, der Stau, der sich zum Berufsverkehr deshalb auf der Quettinger Straße ergibt, wird also bis März 2023 anhalten. Obwohl: Klaus Timpert, Abteilungsleiter Straße, Brücken, Ingenieurbauwerke bei den Technischen Betriebe der Stadt (TBL), sagt: „Im Grunde funktioniert die Verkehrsführung. Aber klar, die Lützenkirchener Straße ist nur Richtung Opladen befahrbar. In die andere Richtung geht es über den Umweg, zu Stoßzeiten ist da mehr Verkehr.“ Aber: Die Verkehrsführung sei mit den EVL-Arbeiten an der Lützenkirchener Straße eingeführt worden. Nun haben die TBL die Baustelle übernommen, erneuern zwischen Pfarrer-Jekel-Straße und Biesenbacher Weg den Mischwasserkanal und wollten dafür den Verkehrsteilnehmern nicht nochmal eine neue Verkehrsführung zumuten.

Die gute Nachricht: Es werden in diesem Jahr auch einige Großbaustellen fertig. Dhünnbrücke Europaring „Wir liegen bei der Erneuerung im Plan“, bestätigt Timpert. Derzeit werden auf der Westseite die Widerlager hergestellt, „in den nächsten Wochen die Fertigteilträger eingehoben“. Danach müsse die Brückenplatte betoniert werden, es folgen Straßenbauarbeiten. „Die Brücke ist niedriger als die Bestandshöhe“, erläutert Timpert. „Wir müssen den Unterschied ausgleichen.“ Ende des Jahres soll auch die zweite Brückenhälfte fertig sein.

Arbeiten über der Dhünn: Die Brücke am Europaring soll bis zum Ende des Jahres komplett und befahr sein. Foto: Uwe Miserius/Uwe Miserius

Info Hauptverkehrsachse wird Einbahnstraße Kanalbau Lützenkirchener Straße Foto: Uwe Miserius Heinemann-Straße Die nächste dicke Baustelle trifft Autofahrer ab dem 25. April. Dann wird die Gustav-Heinemann-Straße bis voraussichtlich 3. Juni zwischen der Alkenrather Straße und der Kalkstraße zur Einbahnstraße Richtung Wiesdorf. Richtung Schlebusch geht es über Poststraße, Moosweg, Willy-Brandt- und Karl-Carstens-Ring. An den Wochenendenen 6. bis 8. und 20. bis 22. Mai soll die Straße in dem Bereich abschnittsweis geesperrt werden. Außerdem ist die Zufahrt zum Mauspfad im Bauzeitraum nicht möglich. Anwohner fahren über Moosweg und Max-Dellbrück-Straße. Auch dicht: die Zufahrt von der Kalkstraße auf die Gustav-Heinemann-Straße. Die Umleitung führt über Scharnhorststraße, Moosweg, Marie-Curie-Straße. „Wer zu Fuß mal in dem Bereich die Heinemann-Straße entlanggeht, kann die Schäden auf der Straße sehen“, erläutert Klaus Timpert zum Grund der Bauarbeiten. „Die oberste Asphaltschicht muss abgefräst werden.“

Der Neubau der Kaimauer Hitdorf wird im Sommer komplettiert sein. Klaus Timpert rechnet mit Juni. Die Arbeiten sollten eigentlich schon Ende 2021 fertig sein. „Hochwasser und Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes haben das Ganze hinausgezögert“, fasst der TBL-Experte zusammen.

Apropos Hitdorf. Dort bauen die TBL an zwei Abschnitten der Hitdorfer Straße parallel, „um Zeit zu sparen. In der ersten Jahreshälfte 2023 wollen wir durch sein.“ Noch in diesem Jahr soll der Bau des Kreisels Hitdorfer/Ringstraße beginnen. „Vorausgesetzt, wir bekommen wirtschaftliche Angebote“, fügt Timpert an. „Teils sind derzeit Firmen nicht in der Lage, Angebote abgeben zu können.“ Ein Problem, dass die Stadt vor allem seit Ausbruch der Pandemie kennt. Von den Angeboten hängt auch ab, ob die TBL so wie geplant in diesem Jahr noch mit der Aufhübschung des Hitdorfer Kirmesplatzes anfangen können. Der Start der Umgestaltung des Hafens ist laut Klaus Timpert für Anfang 2023 vorgesehen.

Schriftstellersiedlung Seit Sommer 2021 wird in Wiesdorf an der Gustav-Freytag- und Schenkendorfstraße der Mischwasserkanal erneuert. „Ende dieses Jahres werden wir fertig.“

Im Sommer wollen die TBL im Zuge der Flutschädenbeseitigung die Brücke am Biesenbacher Weg erneuern. „Das ist ein Schulweg“, merkt der TBL-Fachmann an.

Noch in diesem Jahr soll auch der Aufzug am Opladener Bahnhofsturm ausgetauscht werden. Das hatte der Stadtrat nach unzähligen Ausfällen des aktuellen Lifts beschlossen. „Geplant ist, den Aufzug im Sommer auszutauschen.“

Und dann kündigt Klaus Timpert an, worauf in der Stadt viele warten: den Umbau des Europarings in Küppersteg. „Wir sind in den Vorbereitung der baulichen Abwicklung.“ So wird der Küppersteger Kreisel umgebaut, die Brückenplatte saniert, danach geht es darunter weiter. Die TBL gehen ran Stahlstützen und Betonlandschaft der Unterführung. Die Betonhänge werden abgeflacht und zu bepflanzten Böschungen, die Verkehrsführung wird einspurig in jede Richtung, die Fahrbahnen verschwinden erst so spät wie möglich in die Trog-/Tunnellage.