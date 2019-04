Europaring : Dhünnbrücke in der Dauerprüfung

Hans Mosblech von TBL (r.) wird nun alle vier Wochen unter der Dhünnbrücke nachschauen, ob sich die Risse im Beton verändert haben. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bis zum Neubau der Europaring-Brücke wird die alte alle vier Wochen kontrolliert.

Alle vier Wochen hat Hans Mosblech jetzt ein Date. Und dabei legt er ordentlich Hand an. Das ist Pflicht und dient der Sicherheit – und zwar all derjenigen, die über die Dhünnbrücke, über die der Europaring verläuft, fahren. Die städtischen Technischen Betriebe (TBL) haben die Prüfintervalle für das marode Brückenbauwerk verkürzt. „Normalerweise gibt es bei Brücken alle drei Jahre eine einfache oder eine Hauptprüfung immer im Wechsel“, erläutert Mosblech, bei den TBL unter anderem für Brückenbauwerke zuständig. „Bei der Hauptprüfung ist dabei die Hand immer am Beton. Es nutzt nichts, wenn man die Brücke aus ein paar Metern Entfernung betrachtet. So lässt sich gar nicht feststellen, ob da ein Riss im Beton ist oder nur Spinnweben.

Die Dhünnbrücke am Europaring hat Risse. So groß ist der Schaden, dass eine Instandsetzung sich nicht mehr lohnt (wir berichteten). Ab Anfang 2020 soll ein Brückenneubau entstehen, zwei Hälften, die nicht miteinander verbunden werden, wie es noch bei der jetzigen Brücke der Fall ist. Zuerst soll die östliche Hälfte (Hotel und Forum zugewandt) erneuert werden. Bis zum Baustart soll aus Sicherheitsgründen alle vier Wochen die Brücke „mit der Hand am Beton“ überprüft werden. Mit Mosblech ist jeweils ein zweiter TBL-Mitarbeiter vor Ort, „damit wir detailliert prüfen können“. Autofahrer werden davon kaum etwas mitbekommen, denn die TBL kontrollieren unter der Brücke.