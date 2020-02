Besser Bezahlung und neuer Schulentwicklungsplan : DGB-Gewerkschaften stellen Forderungen zur Kommunalwahl

Leverkusen Im September wählen die Leverkusener einen neuen Stadtrat. Bevor die Parteien ihre Wahlprogramme formulieren, war der Deutsche Gewerkschaftsbund Leverkusen mit seinen acht Teilgewerkschaften bereits tätig und hat seine Forderungen formuliert.

Aber die Leverkusener Gewerkschaften haben auch ganz konkrete Anliegen. So endet mit dem Schuljahr 2019/20 der auf fünf Jahre angelegte Schulentwicklungsplan. Ein solches Papier soll die Entwicklung der einzelnen Schularten in der Stadt aufzeigen, damit die Kommunalpolitiker eine Hilfestellung bei ihren Entscheidungen finden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (Stadtverband Leverkusen) würde gerne jetzt schon mit den Verantwortlichen ins Gespräch kommen, damit auch dieses Thema im Vorfeld der Wahl zum Stadtparlament diskutiert wird, Zurzeit jedenfalls sei nicht erkennbar, ob die Stadt Leverkusen an einer regelmäßigen Schulentwicklungsplanung festhalten will.