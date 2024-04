Leverkusen im Fußballfieber DFB-Pokalfinale – Inter-Lev verschiebt Festival wegen Sicherheitsbedenken

Eben dort im Neulandpark sollte an dem Wochenende Ende Mai auch das Festivals der Kulturen stattfinden – mit viel Bühnenprogramm, Speisen und Infos aus verschiedenen Ländern. Ein fröhlich-buntes Fest, das friedliches Miteinander in den Mittelpunkt stellt. Doch die Veranstalter haben ob des zu erwartenden Fußballfanandrangs Sicherheitsbedenken: Die Ausrichtung des Festivals an besagtem Wochenende sei „aus Sicherheitsgründen“ nicht vertretbar, „zumal am Sonntag, 26. Mai, Bayer 04 zum ersten Mal in seiner Geschichte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Bundesligameister in der ganzen Stadt, so auch im Neulandpark, entsprechend gefeiert wird“, informiert der Verein am Montag.