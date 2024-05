12.000 Fans an Großleinwand erwartet Pokalfieber beim Public Viewing im Leverkusener Neulandpark

Ralf und sein Sohn Jannik (9) hatten eine etwa 450 Kilometer lange Anfahrt aus Bamberg. In den ersten 20 Jahren seines Lebens sei er Anhänger von Bayern München gewesen, sagt Ralf. Doch seit 30 Jahren schlägt sein Herz für Bayer Leverkusen. So häufig wie möglich versucht er, bei Heimspielen der Werkself live dabei zu sein, ansonsten schaut er die Spiele im Fernsehen oder hört Werkself-Radio. Auch er tippt 3:0 für Bayer 04, sein Sohn 3:2. Als Bayer-Fan sei er in seiner Heimat in Bamberg stets belächelt worden, sagt Sohn Jannik. „In diesem Jahr lächeln wir.“