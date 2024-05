Großbildleinwand unter freiem Himmel in Leverkusen 10.000 Zuschauer feiern Pokalsieg der Werkself im Neulandpark

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche verwandelte sich der Neulandpark in ein Mekka für Fußballfans. Nachdem das Areal am Mittwoch bereits Schauplatz für das öffentliche Rudelgucken beim Europa League-Finale in Dublin war, drehte sich das Geschehen am Samstag um die so wichtige Begegnung beim DFB-Pokalfinale in Berlin. Rund 10.000 Fans fieberten mit und drückten ihrer Mannschaft die Daumen, die Kaiserslautern trotz Unterzahl mit 1:0 bezwingen konnte.