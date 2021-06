Leverkusener Rat entscheidet am Montag : Märtens-Abwahl: Bürger mahnt Rechtsbruch an

Der Jurist verlässt den Verwaltungsvorstand der Stadt: Markus Märtens wird neuer Chef der WFL. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Der Stadtrat wird am Montag offiziell absegnen, was längste beschlossen ist: Finanzdezernent Markus Märtens wird neuer Chef der Wirtschaftsförderung Leverkusen und also nicht mehr als Dezernent fungieren. Dann fehle der Stadt aber im Verwaltungsvorstand ein Jurist. Das sei nicht rechtens, moniert ein Bürger. Die Bezirksregierung klärt auf.