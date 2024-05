Deutsches Rotes Kreuz Leverkusen spendet Mammutbäume Sieben grüne Riesen für die Stadt

„Wir setzten in diesem Jahr 97 Bäume als Ersatzpflanzung“, berichtet der Fachbereichsleiter. Statt wie vor 30 Jahren an einer Straße nur eine Baumart zu setzen, legt die Stadt jetzt Wert auf Diversität. 97 Bäume – 33 Arten. Eben Risikostreuung. „Wir nehmen vermehrt Bäume aus anderen Klimazonen, aus südlicheren Ländern, die mit dem sich ändernden Klima, mit längeren Trockenphasen zurechtkommen“, erläutert Ulrich Hammer. Falls dann eine Art doch mal nicht so ausschlägt, wie erhofft oder an einer artspezifischen Erkrankung leidet, ist nicht eine ganze Straße mit derselben Baumart betroffen.