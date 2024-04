Geschenk des Meisters Kanzler Scholz hat jetzt auch ein Bayer-Trikot

Schon vor dem Anpfiff hatten die Bayer-Fans ihre Mannschaft gefeiert und ihr einen emotionalen Empfang bereitet. Die Stimmung in der Arena war euphorisch. Viele Papp-Meisterschalen waren zu sehen. Boniface ließ die Fans dann zum ersten Mal an diesem Abend durch seinen Elfmeter zum 1:0 jubeln. Als Granit Xhaka in der zweiten Hälfte auf 2:0 erhöhte, kochte die Stimmung endgültig. Und dann kam der Auftritt des eingewechselten Florian Wirtz. Mit dem 3:0 aus 25 Metern machte der Torjäger alles klar. Ab da schallten durchgängig Meister-Gesänge durch die Arena. Beim 4:0 standen dann schon erste Fans am Spielfeld und rannten zu dem Torschützen. Auf den großen Jubelsturm mussten die Fans dann nur noch wenige Minuten warten. beim 5:0 brachen dann alle Dämme.